Caem doações de sangue e Hemosul faz alerta

A rede precisa de doação de todas as tipagens sanguíneas; com urgência para o tipo O positivo

O Hemosul divulgou nesta quinta-feira (24), que precisa de doação de todas as tipagens sanguíneas e com urgência para o tipo O positivo (O+), conhecido como doador universal.

Devido à frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul, as doações caíram, e com isso reduzindo os estoques de bolsas de sangue.

Além do clima, outro fator que contribuiu para a redução das doações é o aumento de pessoas com viroses e gripes.

O Hemosul abastece todos os hospitais públicos e privados do estado. Também é solicitado para quem precisar fazer cirurgia eletiva que peça para familiares e amigos que doem sangue para auxiliar na manutenção do estoque.

Como doar

- Estar munido com documento oficial com foto, como a carteira de identidade ou de motorista.

- Os doadores precisam entre 16 a 69 anos. Há uma ressalva para quem tem 16 e 17 anos: o menor de idade tem que estar acompanhado de pai ou mãe ou responsável legal, ou então, pode retirar na unidade de doação um modelo de declaração (também disponível no site), levar para mãe, pai ou responsável legal assinar e aí reconhecer firma desta assinatura. Se o menor de idade for emancipado pode ir sozinho ao Hemosul e apresentar o documento de emancipação. Se for casado, levar a certidão de casamento que já é suficiente para a liberação.

- Ter peso corporal acima de 55 kg.

- O doador deve estar bem alimentado para doar sangue. Não se pode doar sangue em jejum. Mas deve-se evitar alimentos com excesso de gordura quando for realizar a doação.