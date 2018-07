Cães e duas aves em situação de maus-tratos são resgatados

Na manhã da terça-feira (17), três cachorros e duas maritacas em situação de abandono e maus-tratos foi resgatada por policiais civis de Mato Grosso do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia, em uma residência localizada no centro de Anastácio.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam a informação de que animais estariam sendo mantidos em uma residência na rua João Leite Ribeiro em situação precária de higiene e saúde, além de estarem sem o fornecimento de água e comida.

Quando chegaram ao local, os policiais viram que os cães estavam extremamente magros e fracos, não sendo identificado no local nenhum recipiente contendo água ou comida.

O proprietário, identificado como Marcos Vinicius Pereira Marti, 27 anos, foi conduzido a Delegacia de Polícia para registro de ocorrência e apuração dos fatos, tendo dito que os cães seriam “assim mesmo”.

Foram ainda resgatados no local duas maritacas, que estavam em uma gaiola presa à parede e coberta com um pano. Os pássaros também não estavam em condições adequadas de saúde e higiene, haja vista que a gaiola aparentava não ser limpa há algum tempo e não havia água ou comida nos comedouros da gaiola.

A equipe da vigilância sanitária do município, composta por Abimael Gomes Barbosa e pela médica veterinária Suelen Guessy Braga, foi acionada e prestou apoio no resgate dos animais, encaminhando os cães para o Centro de Controle de Zoonoses, onde serão submetidos a teste rápido para diagnóstico de leishmaniose e posteriormente encaminhados a adoção.

As maritacas foram entregues no destacamento da Policia Militar Ambiental da cidade de Aquidauana.

Foto: Reprodução O Pantaneiro / Polícia Civíl