Café Literário do Sesc discutirá livro “Gêneros Incríveis”, de Tiago Duque

No dia 11 de julho o Sesc Morada dos Baís realiza mais uma edição do Café Literário, evento aberto ao público e com início às 19h30. Desta vez será com o escritor Tiago Duque, que é professor na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

O livro em discussão, “Gêneros Incríveis”, é um estudo sócio antropológico resultado da tese de doutorado defendida por Tiago na Unicamp, no ano de 2013.

Aborda a experiência de (não) passar por homens e/ou passar por mulher como performances contemporâneas de feminilidades e masculinidades que revelam normas e convenções constitutivas de um regime de visibilidade/conhecimento.

Estas experiências se dão diante de uma diversidade de elementos como a materialidade do corpo, a legitimidade dos documentos legais, a localidade espacial em que as pessoas se encontram e a forma como se aprendeu a revestir o corpo, mas, sobretudo, porque há interação com os outros, os olhares dos outros.

O Café Literário oferece ao escritor espaço para apresentar suas construções de aproximar o público da literatura.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms