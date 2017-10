Café Literário terá lançamento de Coletânea MS 40 anos no Sesc

No dia 24 de outubro, às 19h30, o Sesc Morada dos Baís recebe o lançamento da Coletânea Mato Grosso do Sul 40 anos, uma homenagem ao aniversário do Estado. A coletânea foi idealizada pelo poeta e escritor Rogério Fernandes Lemes, em parceria com a Biblio Editora e a premiada Revista sul-mato-grossense Criticartes.



A coletânea traz a produção literária de quarenta escritores e poetas que, direta ou indiretamente, têm suas vidas ligas ao Estado e, desta forma, abrilhantam os 40 anos da emancipação político-administrativa. A ideia principal é homenagear o povo sul-mato-grossense ao registrar, em um livro, seus causos, poesias e, principalmente, suas memórias através de crônicas, poemas e artigos.



Os autores encontram-se espalhados por todo o Brasil, mas unidos por um sentimento de pertencimento que transcende a alma e reflete em poesia. A tecnologia e a internet foram os grandes aliados que permitiram a rápida reunião das produções textuais dos quarenta participantes.



A coletânea traz uma mensagem aos jovens para que percebam na leitura uma das maiores possibilidades de suas vidas: a viagem para dentro de si mesmos.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.