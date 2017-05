Cai o índice de famílias endividadas em Campo Grande

Levantamento feito pela Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostra que no mês de abril o índice de famílias campo-grandenses com dívidas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, foi de 60,3% frente a 61,2% em março.

“O índice dos que informaram que têm contas em atraso ficou estável, em 34,2%, porém desta vez 16,4% mencionaram que não terão condições de pagar, frente a 14,9% em março”, observa o presidente do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Edison Araújo.

O cartão de crédito é citado como meio de endividamento por 61% dos entrevistados; os carnês, por 27,9% e 16,3% mencionam o financiamento de veículo.