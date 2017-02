Graças a mais uma ação sem planejamento, o Hospital Universitário pode fechar as portas do Pronto Socorro e ter seu leitos reduzidos pela metade. Segundo informações repassadas à Redação do JD1 Notícias, um contrato firmado por Alcides Bernal em dezembro do ano passado, com anuência do Ministério Público, assegurava um repasse de R$ 1 milhão por mês para o hospital a partir de janeiro de 2017, o que não está sendo cumprido.

Deste montante, R$ 500 mil seria de responsabilidade da Prefeitura da capital e os outros R$ 500 mil viriam do Governo do Estado. Porém, de acordo com informações, Bernal firmou o acordo sem fazer previsão orçamentária. Para piorar, o acordo não foi assinado pelo Estado.

Uma reunião entre o prefeito Marquinhos Trad, o secretário de Estado de Saúde, Nelson Tavares e a Promotora de Justiça da Saúde de Campo Grande, Filomena Fluminhan deve ser realizada nesta terça-feira (7) para que o assunto seja discutido. De antemão o Governo do Estado já teria dito que não repassaria o valor para o hospital.

Fontes do Parque dos Poderes garantiram ao Jd1 Notícias que não existe previsão para essa nova despesa.