Caixa já pagou mais de R$ 27,6 bilhões das contas inativas do FGTS

A Caixa Econômica Federal já pagou mais de 27,6 bilhões das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com balanço divulgado hoje (6) pelo banco, 81% dos 20,1 milhões de trabalhadores nascidos entre janeiro e agosto e que têm direito ao benefício já sacaram os recursos.

No próximo sábado (10), a Caixa inicia a quarta fase de pagamentos para 7,5 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em setembro, outubro e novembro. O valor total disponível ultrapassa R$ 10,9 bilhões, que correspondem a 25% do total de recursos disponíveis no programa, de acordo com o banco,.

Previsto inicialmente para o dia 16 de junho, o pagamento deste lote foi antecipado em razão do feriado de Corpus Christi. Para os clientes que têm conta poupança individual na Caixa, o crédito também será antecipado e mais de 2,4 milhões de trabalhadores receberão seus recursos automaticamente no dia 10.

Independentemente das próximas datas, as pessoas que fizeram aniversário nos meses anteriores ainda podem sacar os valores ou transferi-los para suas contas-correntes. A previsão é que o último lote, para nascidos em dezembro, seja pago a partir de 14 de julho.

Ao todo, 30,2 milhões de trabalhadores serão contemplados com o saque de contas inativas e devem resgatar quase R$ 40 bilhões, segundo o presidente da Caixa, Gilberto Occhi. A previsão inicial era de pagar cerca de R$ 30 bilhões, mas os valores são atualizados à medida que a procura aumenta e a Caixa identifica novas contas inativas, de demissões que não haviam sido comunicadas pelo empregador, mas que foram comprovadas pelo trabalhador.

“São os mesmos trabalhadores, mas com contas que, para a Caixa, estavam ativas por não terem o registro da data de demissão. Então, transformamos em conta inativa. Por isso, o grande volume de saques vai ultrapassar o número inicialmente previsto”, disse Occhi, ressaltando a importância do trabalhador levar a carteira de trabalho e as rescisões de contrato.

O presidente da Caixa disse ainda que, com o aumento nos valores pagos, o Ministério do Planejamento deve rever a estimativa de impacto da liberação destes valores no Produto Interno Bruto.

De acordo com Occhi, não haverá prorrogação do calendário de pagamentos e todos os trabalhadores poderão sacar os recursos das contas inativa até 31 de julho.

Em 31 de agosto, a Caixa pretende fazer a distribuição de dividendos dos investimentos com o FGTS. “Deste resultado positivo, qualquer que seja o valor, 50% será distribuído na proporcionalidade das contas dos trabalhadores”, disse. Todas as contas de FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2016, receberão os créditos correspondentes àquele ano.

Horário especial nas agências

Assim como ocorreu nas fases anteriores, mais de 2 mil agências da Caixa estarão abertas no próximo sábado (10) exclusivamente para o pagamento das contas inativas e esclarecimento de dúvidas sobre o tema. Outras 69 agências terão plantão para auxiliar no autoatendimento.

Além disso, o atendimento do banco vai funcionar duas horas mais cedo nos dias 12, 13 e 14 de junho para evitar filas nos primeiros dias de liberação do lote. A relação das agências está disponível no site da Caixa.

Quem pode sacar

De acordo com a Lei 13.446, de 25 de maio de 2017, objeto da conversão da Medida Provisória 763/16, pode fazer o saque das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados nos terminais de autoatendimento com a senha do Cidadão.

Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. A transferência de recursos de contas inativas do FGTS da Caixa para outros bancos poderá ser feita sem a cobrança de taxas, a pedido do trabalhador.

O trabalhador que ainda não sabe se tem dinheiro a receber pode acessar o site sobre as contas inativas. No site, ele pode verificar o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para pagamento.