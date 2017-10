Calor continua e sexta-feira tem máxima de 40°C

O calor não dá trégua e o dia tem máxima de 40 °C em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (13). O dia já amanheceu com temperaturas altas e em Campo Grande os termômetros marcavam 28°C. O tempo seco também continua no Estado e a umidade relativa chega a 20% nesta sexta-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar do calor, uma frente fria avança pelo sudoeste, Pantanal e sul do Estado.

As temperaturas variam bastante. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 40°C e a mínima é de 19°C. Já em Campo Grande a máxima pode chegar a 35°C e a mínima é de 22°C.