Camapuense tira nota máxima em show de calouros do Silvio Santos

O artor camapuense Arce Correa, se apresentou e garantiu nota máxima no quadro Exame de Calouros do Programa Silvio Santos. O programa foi ao ar no último domingo (29).

Com a personagem Maria Quitéria, o artista foi elogiado pelo apresentador e arrancou gargalhadas da platéia. “Você tem uma veia humorística porque você tem umas piadas bem sacadas”, disparou Silvio Santos logo no início da apresentação.

Arce apresentou uma paródia da música “Galopeira”, na letra, ele conta a história de uma mulher que o contratou para fazer um chá de panela e, no dia de receber, a contratante sumiu.

No final da apresentação, Silvio deixa a plateia escolher a nota através do palmometro, aparelho para medir a intensidade dos aplausos. A nota de Maria Quitéria foi dez.

Confira o vídeo: