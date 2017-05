Câmara aprova Projeto Junho Verde

Na sessão ordinária de terça-feira (23) na Câmara Municipal aprovou, por unanimidade em regime de urgência, o Projeto de Lei n°8.479/17, que inclui no calendário oficial de eventos do município "Junho Verde" mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do Meio Ambiente de autoria do vereador Gilmar da Cruz (PRB).

O projeto tem como objetivo divulgar os problemas ambientais para a população e expor a importância da preservação dos recursos naturais durante todo o mês de junho, motivando a comunidade para a mudança de atitude em relação às questões ambientais.

Além do mais as campanhas poderão ser realizadas em parcerias com a Câmara Municipal, Escola do Legislativo, Escola do Governo, Empresas Privadas entre outras entidades.

Segundo o parlamentar este projeto é de suma importância para a população de Campo Grande, onde poderá ampliar ações e conscientização sobre o Meio Ambiente.