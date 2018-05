A Câmara Municipal de Campo Grande decretou luto oficial de três dias pelo falecimento de Rosemary Costa da Rocha, esposa do presidente da Casa de Leis, vereador Professor João Rocha (PSDB). Rosemary lutava contra o câncer há dez anos e veio a óbito na noite de domingo (13).

Todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis manifestaram suas condolências à família e amigos do presidente.

O velório foi realizado na manhã segunda-feira (14), no Cemitério Memorial Park, localizado na Rua Francisco dos Anjos, no bairro Santa Branca. O sepultamento está previsto para as 17h30.

Casada com João Rocha há 40 anos, Rose, como era popularmente conhecida, era mãe de três filhos e avó de quatro netos, tinha 61 anos e nasceu na cidade de Mandaguari, no Paraná, mudando-se para Campo Grande em 1972.