Câmara dos Dirigentes Lojistas alerta sobre golpe do falso boleto

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL CG) alertou nesta terça-feira (26), sobre um novo golpe que está sendo aplicado em Campo Grande, utilizando o pagamento de boletos falsos.

Segundo informações de um lojista que recebeu a mensagem por email, o golpe consiste na troca do boleto original por um boleto dos estelionatários.

“Você recebe um boleto correto para o pagamento, em seguida chega uma mensagem fraudada, que pede para que seja desconsiderado o email com o boleto anterior, pois, segundo o email com o golpe, ocorreram problemas técnicos no programa de faturamento de Nota Fiscal eletrônica, havendo divergência na base de cálculos da alíquota de ICMS/Pis e que a cobrança foi com valor maior”, afirma Adelaido Vila, presidente da CDL CG.

Na mensagem falsa está descrito que para corrigir o suposto erro do programa, haverá uma bonificação, com um crédito para a nova duplicata. Após essas informações, orienta que o boleto verdadeiro seja desprezado e que deve ser pago o boleto (falso) anexo à mensagem.

O golpe é bem elaborado e engana os destinatários que acreditam que o erro no programa financeiro é verdadeiro.

O presidente da CDL informou que irá comunicar à Polícia civil para investigar o golpe.

Veja abaixo um dos emails falsos: