Câmara encerra legislatura aprovando três projetos em última sessão

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande encerraram a 9º Legislatura nesta quinta-feira (22) aprovando três projetos na última sessão ordinária deste ano.

Entre os projetos, foi aprovada a instituição do "Janeiro Branco", com o objetivo de realizar campanhas pela saúde mental e bem estar em Campo Grande. A proposta é de número n° 8.399/16 e de autoria do vereador José Chadid.

Além disso, em única discussão e votação foram aprovados dois Projetos de autoria do Poder Executivo Municipal. O Projeto de Lei Complementar n° 514/16, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Serviço incidente sobre a prestação de serviços de transporte público coletivo de pessoas, por ônibus, neste município e dá outras providências.

Por último, o Projeto de Lei n° 8.402/16, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões). O recurso será destinado para atender as despesas com pagamentos de Hospitais, Clínicas, Laboratórios e outros referentes aos Serviços de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Campo Grande – SERVIMED.