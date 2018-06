Câmara Municipal abre concurso com salários de até R$ 3 mil

A Câmara Municipal de Angélica abriu inscrições para concurso público para preencher dez vagas em seu quadro permanente servidores.

São três vagas de nível superior com carga horária de 20 horas semanais, sendo uma para advogado com salário de R$ 3 mil, uma para contabilista e outra para controlador interno, ambas com salário de R$ 2,5 mil.

Para o nível médio são cinco vagas, sendo três para assistente de administração com salário de R$ 2 mil, uma para assistente de plenário e também uma para recepcionista, com salários de R$ 1,3 mil.

Com salários de R$ 1 mil, estão previstos outros dois cargos, de auxiliar de serviços gerais e de copeira, ambos com uma vaga para o nível fundamental completo. A carga horária para os cargos de nível médio e fundamental é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas até o dia 6 de julho, por meio do link, onde está disponível o edital completo. As taxas são de R$ 120 para nível superior, R$ 80 para nível médio e R$ 60 para nível fundamental.

A data da prova está prevista para o dia 2 de setembro.