Câmara Municipal lança Diário Oficial

A Câmara Municipal de Campo Grande instituiu o Diário Oficial do Poder Legislativo, por meio da Resolução n° 1.253/17, de autoria da Mesa Diretora. O objetivo da publicação é dar autonomia ao legislativo da Capital.

O Diário Oficial do Legislativo estará disponível todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, no site oficial da Câmara Municipal, na Aba "Transparência".

Para o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, a iniciativa vai desvincular a dependência do Legislativo quanto ao Executivo.

"Cria autonomia à Câmara para dar publicidade a seus atos e trabalhos. Legitima-se a criação desse diário, pois cria os mesmos efeitos do Diário Oficial do Município, gerido pelo Executivo Municipal", afirma.

A Resolução foi promulgada e publicada na edição do último dia 21 de setembro do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).