Câmara Municipal realizará encontro com empreendedores

O evento que tem intenção de debater projetos de leis, emendas parlamentares e condições de empreendedorismo na Capital, será realizado na segunda feira (24), na Camara Municipal de Campo Grande.

Para a vereadora Dharleng Campos (PP), que é profissional da área de Administração, o que a Camara Municipal que saber dos empreendedores e dos futuros empreendedores, é como o Legislativo Municipal pode ajudar a melhorar as condições de se empreender em Campo Grande, e também, incentivar outras Câmaras Municipais do Estado para provocarem a mesma discussão nos demais 78 municípios de Mato Grosso do Sul.

As inscrições são gratuitas e com certificado ao final do evento, sendo realizada através do site. Outras informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3316- 1522

Evento

O 1º Encontro com Empreendedores 2017, será realizado no dia 24 de Abril, às 9 horas, na Câmara Municipal de Campo Grande. Inscrições gratuitas com certificado.

O objetivo é debater projetos de leis, emendas parlamentares, condições para se empreender em Campo Grande, bem como o network.

Público-alvo: Empreendedores da iniciativa privada, do serviço público, Estudantes, futuros empreendedores, gestores públicos, representantes dos poderes executivo e legislativo, lideranças classistas, e movimentos em geral ligados ao empreendedorismo.