Câmara realizará audiência pública para discutir atuação do Uber na Capital

Debate contará com a participação de representantes das categorias envolvidas

Nesta quinta-feira (2) o presidente da Câmara Municipal, vereador Profº. João Rocha, anunciou que a Casa vai promover uma audiência pública nas próximas semanas para discutir a atuação do Uber em Campo Grande e buscar um entendimento entre trabalhadores, população e poder público.

Segundo Rocha, o debate contará com a participação de representantes das categorias envolvidas, como motoristas do Uber e taxistas, além de membros dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.

“Vamos buscar a melhor saída. Vamos facultar a Tribuna desta Casa para os setores interessados, para que a posição de cada uma das partes fique registrada. Depois, vamos convocar uma grande audiência envolvendo todos os segmentos para que, juntos, possamos chegar a um entendimento e encontrar a melhor solução. É uma questão polêmica e complexa, e será amplamente discutida. Foi assim em outros locais e não será diferente aqui em Campo Grande”, afirmou.

Decreto publicado no dia 24 de fevereiro, que dispõe sobre a exploração de atividade econômica privada de transporte individual remunerado de passageiros, regulamenta o serviço de transporte por aplicativo (Uber). Conforme a Prefeitura, o objetivo é garantir a segurança dos usuários e a igualdade entre os serviços de transporte na Capital.

Entre os principais pontos estão o cadastro de veículos e a limitação em 490 profissionais. Motoristas do Uber, no entanto, reclamaram da norma. Para eles, as mesmas regras não são aplicadas aos taxistas.