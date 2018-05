Câmara vota proposta de eleição direta de diretor escolar

Os vereadores da Câmara Municipal votam nesta terça-feira (15) a proposta de eleições direta para diretores e diretoras adjuntos das unidades de educação do ensino infantil da Reme (Rede Municipal de Ensino de Campo Grande).

A sessão do Legislativo acontece no plenário mesmo com o decreto de luto de três dias devido à morte de Rosemary Costa da Rocha, esposa do presidente da Câmara João Rocha (PSDB).

Conforme o projeto de lei, a comunidade escolar terá direito ao voto direto, secreto e paritário, para que evite empate. A unidade com até 700 alunos terá somente um diretor, consequentemente, as instituições com mais crianças ou que funcione em três períodos, terá o diretor-adjunto.

As unidades serão convocadas através do Diário Oficial do município. Os mandados serão quatro anos, e a reeleição será permitida apenas se todos da comunidade escolar aceitaram. Outro ponto, é que o prefeito poderá indicar um servidor substituto para que a nova eleição seja feita. O substituto ficará até 90 dias até a reeleição.

O educador poderá participar das eleições apenas se estiver no exercício da profissão por, pelo menos, cinco anos, além de ter trabalhado por um ano na escola que deseja administrar. O projeto de autoria do Executivo Municipal está em discussão desde o ano passado, havia passado por uma reformulação que incluía votações dos Ceinfs (Centros de Educação Infantil).

Também serão votados os projetos que obrigam a disponibilização de cadeira de rodas nos cemitérios públicos ou privados e capelas sediadas na cidade; que autoriza criação de curso pré-vestibular e preparatório para ingresso no ensino superior e concursos públicos e dá outras providências; e a valorização dos eventos de futebol amador ocorridos em campos da Capital, reconhecendo-os como patrimônio esportivo e dá outras providências.