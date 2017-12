Câmeras de segurança flagram assaltante em farmácia

Na tarde de sexta-feira (1°), uma farmacêutica de 34 anos foi vítima de assalto. O fato ocorreu em uma farmácia situada na rua Noka Dauzacker, parque Nova Dourados.

A ação foi filmada por câmeras de segurança do estabelecimento. O homem chega ao local, pede um remédio. Quando a vítima retorna com a mercadoria, ele aponta a arma (que aparentemente é de brinquedo) para a cabeça da mesma e exige que repasse os valores do caixa.

Segundo informações do site Dourados News o homem fugiu com R$ 300 em dinheiro. Ainda não há pistas do assaltante. As imagens das câmeras auxiliarão a polícia a localizar o criminoso.