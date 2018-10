Caminhada contra o câncer será realizada neste fim de semana em Corumbá

São realizadas blitz com o tema, desfiles e chá beneficente, várias atividades religiosas e festas

Outubro rosa, mês de lembrar as pessoas sobre o controle do câncer de mama, uma campanha que vem sendo realizada todos os anos, e pelo sexto ano seguido, a Rede Feminina de Corumbá (MS) vai realizar uma caminhada contra o câncer, o evento acontecerá no próximo sábado (13)

Um mês voltado a conscientização, são realizadas blitz com o tema, desfiles e chá beneficente, várias atividades religiosas e festas com o objetivo de levantar recursos para a continuidade dos trabalhos realizados pela instituição.

Mas, a “Caminhada Rosa” já vem sendo tradicional na região, ela reúne centenas de pessoas no centro de Corumbá e faz o alerta para chamar a atenção para a importância da prevenção e detecção precoce da doença.

Quem quiser participar é simples, basta comprar a camiseta que esta custando R$ 15 na sede da Rede Feminina localizada na rua Quinze de Novembro, entre Cabral e Joaquim Murtinho, área central. No feriado de amanhã o atendimento será das 08h às 11h.

Os recursos adquiridos serão revertidos para ações realizadas em prol dos atendidos durante todo o ano. A concentração para a caminhada será a partir das 07h de sábado em frente à sede da Rede.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (67) 3231-3057 e (67) 9 9989-4744.