Caminhão avança sinal e atropela motocilcista

Um motociclista foi atropelado por um caminhão pipa no início da tarde dessa quinta-feira (29) em Três Lagoas – a 328 km de Campo Grande. O motorista do caminhão teria avançado o sinal vermelho e provocou o acidente.

De acordo com o site Rádio Caçula, o homem que inda não foi identificado, passava pela Avenida Filinto Muller com a rua Egídio Tomé, quando foi atropelado pelo caminhão. As testemunhas disseram que o condutor do pipa avançou o sinal vermelho atropelando o motociclista.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e socorreu a vítima foi encaminhada ao Hospital Auxiliadora, com suspeita de traumatismo craniano.