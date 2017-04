Caminhão boiadeiro roubado em São Paulo é encontrado em rodovia de MS

Um caminhão boiadeiro roubado em São Paulo, foi encontrado nesta terça-feira (3), aos fundos de uma oficina na MS-497, em Paranaíba. O condutor do veículo não foi encontrado.

O flagrante aconteceu por volta de 12h, no quilômetro 17. O veículo foi localizado, após os policiais rodoviários (PMR) receberem informações que um caminhão boiadeiro, com placas de Santa Fé do Sul (SP), estaria numa oficina em uma rodovia.

No local, os policiais encontraram o veículo. Em checagem no sistema, constatou-se que o caminhão tinha registro de roubo, na mesma cidade relatado pela placa do veículos.

A ocorrência foi encaminhada até a Polícia Civil local. Após passar pela perícia, o caminhão será devolvido ao proprietário.