Caminhão carregado de bois tomba em rodovia

Um caminhão atrelado a um semi-reboque carregado com bois tombou na noite desta terça-feira (5), à margem da MS-382, sentido Bonito à Guia Lopes da Laguna.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão fazia parte de um comboio de outros quatro veículos que saíram de Bodoquena com destino à Amambai e tombou na margem direita da via na curva da ponte do rio Miranda.

Segundo informações do site Ifato, o motorista de aproximadamente 60 anos, teve ferimentos leves, foi socorrido pelos bombeiros de Jardim e encaminhado ao hospital municipal da cidade.

O veículo está sendo removido porém, por ser pesado e com carga, os policiais alertam os condutores a redobrarem a atenção próximo a ponte do rio Miranda.