Apesar do susto, o motorista saiu ileso do acidente

Um caminhoneiro que teve identidade preservada levou um grande susto na tarde desta quinta-feira (2) após perder a direção do caminhão carregado com 18 toneladas de mandioca e cair numa ribanceira de 20 metros, na MS-480, em Anaurilândia.

De acordo com o site Vicentina Online, o motorista teria carregado o veículo com mandioca na tarde de quinta-feira (01) numa lavoura em Anaurilândia e saiu na madrugada de hoje com destino a Nova Londrina (PR).

Ainda de acordo com o rapaz, quando ele passava por uma região conhecida como “Córrego Fumaça”, teria perdido a direção do caminhão, caindo em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. Populares que passavam pelo local ajudou no resgate do motorista, que saiu ileso do acidente.

As 18 toneladas de mandioca ficaram espalhadas pelas margens do córrego. Devido à queda, o veículo ficou completamente destruído, onde foi preciso uso de um guincho para a retirada.

A rodovia não precisou ser interditada.