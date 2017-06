Caminhão com gado tomba após colisão com carro na BR-262

Um caminhão boiadeiro carregado de gado, tombou após colisão com um veículo de passeio na manhã desta quarta-feira (28), na BR-262, em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, o motorista do carro de passeio vinha de São Paulo para Três Lagoas, quando foi atingido pelo caminhão que invadiu a pista contrária.

O motorista estava com a esposa de 28 anos e o filho de dois anos. Apenas a esposa teve uma fratura no braço e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. Pelo menos cinco animais que estavam sendo transportados no caminhão morreram.