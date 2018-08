Na manhã desta terça-feira (21), um caminhão fechou uma motociclista, provocando sua queda e fugindo em seguida do local, na avenida Virgínia Ferreira, em Coxim.

Segundo informações do Edição MS, a vítima, Janice Rosa de Campos, de 42 anos, pilotava uma moto, com placa de Coxim, quando foi fechada pelo caminhoneiro e caindo no chão. Com a queda, ela sofreu ferimentos leves, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

Um popular, que presenciou o acidente, conseguiu fotografar a traseira do caminhão. A imagem será encaminhada as autoridades para identificação do veículo e do motorista.