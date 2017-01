Caminhão frigorifico é apreendido transportando carne bovina ilegalmente

Agentes da Secretária de Estado de Fazenda (Sefaz) de Dourados apreenderam na madrugada desta quarta-feira (18), um caminhão frigorifico carregado com carne bovina, numa estrada vicinal, na região de Nova Andradina. De acordo com a nota, o transporte estava sendo realizado de forma irregular, onde a carga seria entregue no Estado do Paraná.

O flagrante aconteceu, quando os agentes visualizaram um caminhão frigorífico numa rodovia que não possui balança de posto fiscal. Após a abordagem, o caminhão foi conduzido até a Sefaz de Dourados. A mercadoria foi pesada e documentos do transporte apresentados, onde foi avistado que a carne estava sendo transportado ilegalmente. O condutor do veículo, que teve identidade preservada, foi autuado em flagrante.

Segundo a assessoria da Sefaz, a apreensão resultou a recuperação de R$ 80 mil ao tesouro do Estado.