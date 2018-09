Na noite de segunda-feira (3), um caminhão invadiu a Igreja Sara Nossa Terra, na avenida Mascarenhas de Moraes, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

O caminhão colidiu frontalmente com a porta principal da igreja. Com o impacto, a cabine ficando destruída.

Débora Paez, de 46 anos, é professora de música e contou ao JD1 Notícias como saiu ilesa do acidente.“Eu dou aula de canto na igreja Sara Nossa Terra do Coronel Antonino. Inicia 19h30 e por algum motivo do meu coração, não quis dar aula e nos sentamos numa sala ao lado. Um caminhão, pouco tempo depois invadiu o lugar. Saímos ilesos”, disse.

Militares do Corpo de Bombeiros socorreram o motorista que ficou ferido com o acidente, sendo encaminhado para a Santa Casa da capital.

Foto: Débora Paez