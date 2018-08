Um caminhão que estava estacionado no pátio de uma concessionária de máquinas agrícolas, pegou fogo, em Nova Andradina, na saída para Nova Casa Verde. O incêndio foi na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com informações do Nova News, os bombeiros informaram que, provavelmente, as chamas tiveram início no caminhão e atingiram também um carro e uma plantadeira que estavam próximas a ele. As causas do incêndio são desconhecidas e o caso deverá ser investigado.

Não havia ninguém no local no momento do incidente, motivo pelo qual não houve registro de feridos. Os prejuízos com a destruição do caminhão e com os danos no carro e na plantadeira não foram divulgados.