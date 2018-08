O caminhoneiro não percebeu o impacto e continuou dando ré no veículo

Na noite da última quarta-feira (29) um acidente trágico custou a vida de um motorista na fronteira entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. O condutor foi prensado por um caminhão e mesmo recebendo atendimento emergencial acabou morrendo.

De acordo com informações do site JPNews, o motorista Rogério Oliveira da Silva, 29 anos, estava fazendo um reparo no farol de seu veículo quando foi esmagado pelo caminhão.

Informações extraoficiais apontam que Rogério parou em um posto de combustíveis na saída para o estado de São Paulo, em Paranaíba (MS) às margens da rodovia BR-158 e, foi prensado por outro veículo. O motorista do caminhão teria dado ré e não percebeu o impacto.