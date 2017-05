Caminhão que saiu do MS é apreendido em SP com carga de maconha e arsenal

Um caminhão carregado com cerca de 8 toneladas de maconha, 9 fuzis e 31 pistola, foi apreendido na noite de terça-feira (18), em Teodoro e Sampaio/SP. O caminhão teriia saído de Amambai/MS com destino ao Rio de Janeiro.

Os fuzis não possuem numeração, três deles possuem um símbolo do exécito da Bolívia. Dois dos fuzis apreendidos podem ter sido usados no assalto milionário no Paraguai e estariam sendo devolvidas.

De acordo com informações da Polícia Militar, em vistoria no caminhão, que estava com sua carroceria tanque de combustível vazia, houve a suspeita de paredes falsas, sendo conduzido o caminhão para a delegacia, onde foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros para abrir a lataria do veículo nos pontos sob suspeitas.

Após a abertura da lataria, foram encontrados os produtos. Conforme a PM, além dos fuzis e pistolas também foram encontrados no veículo, um revólver de calibre 38. 17.435 cartuchos de diversos calibres, entre .50, 5.56, 7.62, e 9 milímetos, .40; 25 seletores de rajadas, três carregadores tipo caracol, sendo um de calibre 9 milímetos, um duplo calibre 5.56 com capacidade para 100 cartuchos e outro simples calibre 5.56 com capacidade para 45 cartuchos; 20 carregadores das armas .50, 7.62, e 5.56; 22 frascos de lança-perfume; e a carga de maconha.

O motorista do caminhão, de 54 anos, é de Cascavel (PR) e foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, segundo a Polícia Civil. Após prestar depoimento na delegacia de Teodoro Sampaio, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá/SP.