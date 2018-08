O motorista do caminhão presta serviços para a Agesul

Um caminhão carregado com cascalho ficou com as rodas para o alto após tombar na manhã deste sábado (18), em uma rotatória da MS-473, em Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, o motorista perdeu o controle da direção ao fazer a curva no trecho e tombou o caminhão caçamba, com placas de Oscar Bressane (SP). O condutor sofreu algumas escoriações pelo corpo, foi socorrido por populares e encaminhado para uma unidade de saúde da cidade.

Informações dão conta de que o motorista prestava serviços para a Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos (Agesul). Um representante da empresa que presta serviços a Agesul permaneceu no local até a chegada de um guincho para a retirada do veículo.