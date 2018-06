Caminhoneiro é preso com 450 mil maços de cigarros contrabandeados

Um homem de 36 anos, que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta quinta-feira (31), ao ser flagrado com o caminhão carregado de 450 mil maços de cigarros contrabandeado, em Itaquiraí.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe realizava a fiscalização na BR-163, quando deu ordem de parada ao caminhão com placas de Sacramento, Minas Gerais. Durante abordagem, o motorista apresentou notas fiscais falsas. No compartimento foi encontrada várias caixas com cigarros.

A carga avaliada em R$ 500 mi foi recebida no Paraguai e seria levada para o estado de São Paulo. Ainda segundo o caminhoneiro, ele receberia R$ 4 mil pela entrega.