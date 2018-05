Caminhões do Exército são doados para PM e Corpo de Bombeiros

Quatro caminhões do Exército Brasileiro foram doados para as forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (28). Dois veículos foram entregues à Polícia Militar e outros dois ao Corpo de Bombeiros.

Com as presenças do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Justiça e Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira, a cerimônia de doação foi realizada na sede do Comando Militar do Oeste (CMO), em Campo Grande.

Os caminhões da marca Mercedes Benz foram totalmente reformados pelo Exército Brasileiro e entregues em plenas condições de uso. Cada veículo possui capacidade para transportar 23 passageiros ou cinco toneladas de cargas.

“Dos caminhões entregues, um ficará com a Polícia Militar Ambiental (PMA), outro seguirá para 3º Batalhão da Polícia Militar em Dourados e dois irão para o Corpo de Bombeiros. Eles serão utilizados para o transporte da tropa e de materiais, principalmente em locais de difícil acesso”, explicou Videira.

Em 2016, outros três caminhões foram doados pelo Exército ao Estado. Também estiveram presentes na cerimônia os comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, os coronéis Waldir Ribeiro Acosta e Joilson do Amaral, respectivamente.