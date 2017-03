Um caminhoneiro tentou avançar em um grupo de manifestante contra a Reforma Previdenciária, na tarde desta sexta-feira (17), na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso. Revoltando, o condutor percebendo que não conseguiria passar, deu meia volta e foi embora.

De acordo com o site Notícias de Rio Verde, a confusão começou quando o caminhão tantava passar pela via. Revoltando com o bloqueio, o motorista tentou avançar contra os manifestantes. Indignados, o grupo parou o veículo e impediu a ação do caminhoneiro.

Um dos protestantes colocou o veículo na frente do caminhão, na tentativa de impedi-lo, com sucesso.

Confira abaixo o vídeo do momento da confusão