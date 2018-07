Um homem foi vítima de um "falso frete" na tarde desta segunda-feira (16), no bairro Centenário, em Campo Grande.

Valdenir da Silva, 54 anos, recebeu a ligação de uma mulher de 20 anos, que solicitava o transporte de uma mudança do Indubrasil até Terenos.

O caminhoneiro e a mulher foram até o Indubrasil no caminhão baú da vítima, após três quilômetros percorrido, próximo a uma chácara, havia dois homens que anunciaram o assalto, a dupla estava armada. Na sequência apareceu mais dois homens em uma motocicleta vermelha. A vítima foi amarrada, colocada no porta-malas de um carro e levada até uma mata.

Valdenir foi agredido com socos e chutes, após 20 minutos, ele conseguiu fugir e pedir ajuda a um homem que passava na estrada.

Caminhão recuperado

Por volta das 22h40, a Polícia Militar recuperou um caminhão Volkswagen 8.140 roubado em Campo Grande, que foi abandonado na MS-157, em Itaporã.

De acordo com informações do site Ifato, os policiais realizavam patrulhamento pela rodovia, no sentido ao Distrito de Carumbé, quando viram o caminhão estacionado à margem da via com o pisca alerta ligado. O condutor não foi encontrado e nem a chave de ignição.

Durante checagem ao sistema, se constatou que o caminhão tinha uma queixa de roubo, golpe do "falso frete", ocorrido no mesmo dia, em Campo Grande.

O caminhão foi encaminhado para a Polícia Civil de Itaporã para os procedimentos cabíveis.