Caminhoneiro compra CNH falsa por R$ 1.500 e é flagrado pela PMR

Neste domingo (11), às 10h40, a Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Nova Andradina realizava bloqueio no trecho não pavimentado da MS-276, que liga Batayporã à MS-473, dando acesso aos municípios de Taquarussu e Nova Andradina, quando os patrulheiros abordaram um caminhão Mercedes Bens 1113.

De acordo com o site Nova News o caminhão, com placas de Nova Andradina, era conduzido por um homem de 57 anos, sendo que, quando ele apresentou os documentos pessoais e do veículo, os policiais desconfiaram da autenticidade da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A PMR fez uma checagem da habilitação junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), sendo constatado que o documento era falsificado.

Questionado sobre os fatos, o condutor disse que havia adquirido a CNH no Estado de São Paulo pelo valor de R$ 1.500 e que recebeu o documento pelos Correios, porém, afirmou que não se lembra quem teria efetuado a falsificação.

Devido aos fatos, o veículo foi liberado para um condutor habilitado, enquanto o autor acabou sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, sendo autuado em flagrante.