Caminhoneiro da Capital desaparece após roubo de carga em MG

O caminhoneiro Claudemir Alencar, 40 anos, morador do Bairro Moreninha II, região sul de Campo Grande, desapareceu depois que a carga de veneno que transportava foi roubada na noite desta quarta-feira (4) próximo a Uberlândia (MG). De acordo com José de Alencar, 57 anos, irmão de Claudemir, ele seguia para a Bahia quando o rastreador da carreta Iveco parou de emitir o sinal.

Conforme José, seu irmão saiu de Campo Grande no início desta semana com destino a São Paulo, onde descarregou e carregou novamente para seguir para o estado da Bahia, porém o restreador parou de mandar sinal em Uberlãndia. Desde então a família não teve mais notícias do condutor da carreta. A polícia do estado de Minas Gerais teria entrado em contato com a empresa onde Claudemir trabalha e informado que apenas uma parte do veículo foi localizado.

“Meu irmão carregou para ir ao estado baiano, mas não chegou até lá. A polícia entrou em contato com a empresa onde Claudemir trabalha avisando que encontraram o ‘cavalo’, mas sem a carreta. Meu irmão não foi encontrado. Ele trabalha na área há 15 anos. Eu também sou caminhoneiro, é uma profissão de risco, estamos expostos a acidentes e a roubos de cargas”, desabafou.

José disse ainda que Claudemir é casado e tem uma filha de 18 anos, ambas estão cientes do desaparecimento. Apenas seus pais não foram informados do desaparecimento do filho, pois a mãe, 78 anos, e o pai, 84, estão com a saúde bem debilitada.

Empresa

Entramos em contato com a empresa, da Silva Transportes, onde Claudemir trabalha, mas ninguém da transportadora quis falar sobre o caso.

“O dono da empresa já foi para Minas Gerais, a polícia passa todas as informações a ele, mas não tem notícias se meu irmão foi encontrado”, afirmou José de Alencar.

“Pedimos a ajuda para quem souber de algo que nos ajude. Acreditamos que quem pegou meu irmão vai solta - ló”, acrescentou.

O caminhão Iveco conduzido por Claudemir estava carregado de veneno. Quem souber de algo pode entrar em contato com a polícia e passar qualquer informação que ajude a encontrar Claudemir.





Claudemir Alencar (a esquerda) e a carreta que foi roubada (a direita)