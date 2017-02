Após ter passado horas de tensão na mão de sequestradores, Lauro Miguel de Souza Silva de 39 anos, morador de Campo Grande, foi encontrado com vida, em um matagal próximo a São Paulo (SP). De acordo com amigos da vítima, ele teria saído de Jacareí (SP) carregado com bebidas alcoólicas, quando o veículo sumiu dos radares da empresa em que trabalhava.

De acordo com o Boletim de Ocorrência que foi disponível pela Polícia Civil de São Paulo ao Portal JD1 Notícias, Lauro teria saído de Campo Grande no dia 28 de janeiro onde iria carregar a sua Scania T113, em Três Lagoas com celulose. O destino da mercadoria seria a cidade de Santos (SP).

Ainda de acordo com o registro, o campo-grandense descarregou a mercadoria e com a caçamba vazia seguiria viajem até Jacareí (SP), onde pegaria uma mercadoria de cerveja. Segundo um amigo da vítima disse ao Portal JD1, o dono da empresa entrou em contato com o Lauro pedindo para ele parar num posto e descansar, o alertando para tomar cuidado com o problema de assaltos a caminhoneiros que vem acontecendo na região.

Por volta das 4h, o sistema de rastreamento do caminhão foi desligado, quando empresa suspeitou de algum incidente com o caminhoneiro, quando foram informados que o Lauro teve o veículo roubado e estava nas mãos de sequestradores, ligando imediatamente a Polícia Civil do Estado.

A vítima foi encontrada na manhã de hoje, com as mãos amarradas em um matagal próximo a Capital paulista. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o veículo foi visto próximo ao município de Nova Casa Verde, região de Nova Andradina.

Segundo Lauro em depoimento na delegacia, a mercadoria tem seguro e informou que a carreta tem cores azuis, é do ano de 1996, e no para-brisa do veículo está escrita uma frase “Obrigado Senhor”.

Lauro ainda está em São Paulo (SP), aguardando a liberação para retornar ao Mato Grosso do Sul.