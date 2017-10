Caminhoneiro desaparecido após roubo é encontrado em Minas Gerais

Depois de mais de 12 horas desaparecido, o caminhoneiro Claudemir Alencar, 40 anos, foi encontrado no final da tarde desta quinta-feira (5), próximo a Uberlândia, em Minas Gerais.

Segundo a família, o caminhoneiro foi mantido em cárcere até a carga de veneno que foi roubada, fosse transportada pelos assaltantes. O irmão de Claudemir, José de Alencar, afirmou que o caminhoneiro está bem. “Não fizeram nada com ele, está tudo bem”, conta.

De acordo com as primeiras informações que a família recebeu, Claudemir foi roubado por volta de 4h da manhã de quinta-feira, quando saia com a carga de um posto.“Seguraram ele até a hora que levaram a carga embora, depois disso deixaram ele perto de um pedágio em Uberlândia”, explica José.

Claudemir saiu de Campo Grande no início desta semana com destino a São Paulo, onde descarregou e recarregou para seguir para a Bahia, porém o rastreador parou de mandar sinal em Uberlândia.