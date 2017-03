Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta quarta-feira (22), uma carreta que estaria transitando pela BR-163 acima do peso permitido. O flagrante aconteceu no quilômetro 734, próximo a Coxim. O caminhoneiro foi multado em mais de R$ 13 mil pelos crimes de excesso de peso e transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração.

Segundo a PRF, o peso permitido por lei para as carretas trafegarem pelas rodovias federais é de 45.150 mil quilos. O veículo apreendido que transportava eucalipto pesava 74.470 mil quilos, caracterizando 29.320 quilos acima.

Ele foi atuado em R$ 7.950,56 pela inflação de excesso de peso e em R$ 4.988,99 por estar excedendo a tração máxima de tração.

Segundo o condutor, a carga teria saído de Água Clara com destino a Rondonópolis (MT). O veículo apreendido foi encaminhado a base da PRF de Coxim.