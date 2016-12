Caminhoneiro é detido e multado ao ser flagrado dirigindo embriagado

Flagrante aconteceu próximo ao município de São Gabriel do Oeste

Caminhoneiro, 60 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (29), por dirigir embriagado uma carreta com 33 toneladas de milho a granel, na BR-163, em São Gabriel do Oeste. O motorista também foi multado em quase R$ 3 mil e ainda teve a sua Carteira de Habilitação (CNH) recolhida.

Flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando os policiais deram sinal de parada ao condutor de uma carreta Mercedes Benz/Axor. Durante o questionamento, os oficiais suspeitaram que o motorista pudesse estar embriagado, pois apresentava sinais, fato que foi comprovado após teste etilômetro que apontou 1,9 mg/L de ar expelido pelos pulmões.

Novamente questionado, o caminhoneiro disse que saiu do município de Itiquira (MT) e estava a caminho do porto de Paranaguá (PR). O condutor foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil, e o veículo foi apreendido e levado até o pátio da PRF de São Gabriel do Oeste.