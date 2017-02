Um caminhoneiro que não teve idade divulgada ficou ferido após tombar uma carreta com 38 toneladas de açúcar, na MS-480, em Anaurilândia. Ele foi levado até o Hospital Regional de Nova Andradina onde recebeu atendimento médico, sem informar o seu estado de saúde.

Conforme relatou o site Nova Notícias, os motivos do acidente não foram divulgados pela Polícia Militar Rodoviária (PMR). Ainda de acordo com a reportagem, a carreta foi carregada em Rio Brilhante estava a caminho do município de Maringá (PR).