Caminhoneiro tem veículo roubado após ser feito refém na MS-040

Márcio Alessandro Teixeira, 35 anos, teve o caminhão roubado após ser feito refém por quatro homens encapuzados na madrugada desta segunda-feira (2), em Campo Grande.

Conforme o registro policial, o motorista estava trafegando pela MS-040 em um caminhão Volvo com duas caçambas com placas de Lucélia (SP) quando foi fechado por dois homens que seguiam em um Astra. Quando o motorista parou o caminhão, dois homens em uma Hillux pararam ao lado do caminhão e anunciaram o assalto.

Armados, os bandidos renderam a vítima e o colocaram na carroceria da Hillux e cobriram com um pano. Os criminosos só libertaram o caminhoneiro na entrada da cidade de Santa Rita do Pardo, distante 103 quilômetros de Campo Grande.

Os assaltantes levaram o caminhão, a CNH da vítima, um celular e R$ 500 reais em dinheiro. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Santa Rita do Pardo como roubo majorado pelo concurso de pessoas e está sendo investigado.