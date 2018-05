Com o fim da greve, caminhoneiros atearam fogo em pneus e sofá na tentativa de desbloquear a passagem dos veículos, que estavam sendo impedidos de seguirem suas viagens. As manifestações encerraram nesta quarta-feira (30), em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Maracaju Speed, ninguém ficou ferido com a ação, contudo, os policiais retiraram os objetos que estavam sendo consumidos pelas chamas no meio da pista.

Ainda segundo o site, os protestantes encerraram a greve, que completou dez dias hoje, e estão satisfeitos com os acordos entre as lideranças