A greve dos caminhoneiros, que estava no seu décimo dia, foi encerrada nesta quarta-feira (30), no município de Dourados. Os manifestantes estão deixando o Trevo da Bandeira.

De acordo com o Dourados News, o motivo da greve era para que o preço do diesel fosse reduzido. Durante a semana, o governo federal concedeu isenção de tributação que impactaria em R$ 0,46 no valor do produto por 60 dias.

Nesta manhã, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), anunciou que o imposto sobre o combustível teria alíquota diminuída, passando dos atuais 17% para 12%.

Conforme o site, em Dourados os manifestantes ocuparam três pontos da BR-163. No Trevo da Bandeira, Trevo do DOF e no Posto da Base.