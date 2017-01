Aproximadamente 50 caminhoneiros bloquearam o acostamento da BR-163, próximo a Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (18), em protesto de melhores preços sobre os fretes cobrados dentro do Estado. O congestionamento no local se aproxima de 1km, sem previsão de liberação.

A paralisação está acontecendo no km 466. Os veículos com cargas perecíveis e “cargas de animais vivos” estão sendo liberados do protesto.

A Polícia Rodoviária Federal está no local, e informaram que no momento não foram registrados incidentes.