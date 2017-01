Uma manifestação pacifica de caminhoneiros foi registrado no início da tarde desta terça-feira (17), na BR-262, em Campo Grande. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o momento não foi divulgado o motivo da paralisação.

Até o momento os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) não registrou nenhum incidente na região. A manifestação está acontecendo na BR-262 no entroncamento com a BR-163, e está ocorrendo de forma pacifica e sem interdição de rodovia.

Policiais estão no local fazendo a segurança e o controle do tráfico da via. Ainda não é possível informar a estimativa do número de caminhões e veículos de carga que participam da manifestação.