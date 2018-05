Caminhoneiros retomam protestos nas rodovias do estado

Protesto contra aumento do valor do diesel

Caminhoneiros voltaram a protestar e fechar parcialmente as rodovias do estado nesta terça-feira (22), contra os reajustes sucessivos no combustível. A CCR MS Vias confirmou que além da BR-163, em Campo Grande, há paralisações em Coxim, Rio Brilhante, Eldorado, Naviraí e Maracaju.

A manifestação atingiu 48h em Mato Grosso do Sul e segue nacionalmente em várias rodovias do país. A estrada está parcialmente bloqueada com galho e pneus. Os manifestantes estão aguardando uma resposta do Sindicargas (Sindicato dos Trabalhadores de Cargas), para entrar em acordo com a Petrobrás.

Os preços do diesel e da gasolina voltam a subir nas refinarias a partir desta terça-feira (22). Segundo informações do site da Petrobras, a gasolina subirá 0,9% e o diesel 0,97%. Com a alta, o preço da gasolina passará a custar R$ 2,0867, enquanto o do óleo diesel sobe para R$ 2,3716.

Este é o 11º aumento do preço da gasolina nos últimos 17 dias. A exceção ocorreu entre os dias 12 e 15 deste mês, quando a estatal interrompeu a sequência de altas ao manter o preço da gasolina em R$ 1,9330, e entre os dias 19 e 21 quando os preços passaram para R$ 2,0680. Ao longo do mês de maio, o preço da gasolina subiu 16,07%.