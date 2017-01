Caminhonete capota após aquaplanar em rodovia

Motorista e outros dois ocupantes saíram ilesos do acidente

Uma caminhonete capotou na tarde desta quarta-feira (5), após aquaplanar na BR-060, próximo a Sidrolândia. Condutor do veículo e os dois passageiros sofreram apenas escoriações leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros de Campo Grande.

De acordo com o site Sidrolândia News, a acidente aconteceu no km 390, por volta das 16h30. Segundo a reportagem, chovia muito na região, e esse pode ser o motivo que o motorista da caminhonete, modelo Mitsubishi, ter perdido a direção e capotado as margens da rodovia.